Takie błędy popełniamy najczęściej podczas koszenia trawy. Przez to trawnik nie wygląda dobrze [lista] OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Takie błędy popełniamy najczęściej podczas koszenia trawnika.Trawnik nie wygląda dobrze, pomimo że kosisz go regularnie? Wiele osób popełnia błędy podczas koszenia trawnika. A jeśli powtarza się je często, może się to odbić negatywnie na wyglądzie trawy w ogrodzie, na jej kondycji a wręcz może prowadzić do chorób roślin. Jest wiele błędów, które można popełnić podczas koszenia trawy. Oto błędy, które popełniamy najczęściej. Sprawdź, czy robisz tak, jak na kolejnych slajdach >>>>>

Koszenie trawnika wydaje się być banalnie prostą czynnością, jednak nie jest to do końca prawda. Podczas koszenia można popełnić poważne błędy, które doprowadzają do pogorszenia się stanu trawnika, utraty walorów estetycznych a nawet do rozwoju chorób. Zobacz koniecznie, jakie błędy są popełniane najczęściej podczas koszenia trawnika. Przez to trawnik nie wygląda dobrze. Sprawdź, na co zwrócić uwagę przy koszeniu trawnika.