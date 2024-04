Takie błędy popełniamy przy kiszeniu ogórków. Przez to ogórki kiszone są mętne i się gazują [14.04.2024 r.] k@s

Ogórki kiszone to bardzo popularna w Polsce potrawa. Ogórki kiszone spożywa się jako dodatek do kanapek, sałatek, surówek, do obiadu (pasują zwłaszcza do gulaszu i mięs w sosie), a także same jako wytrawną przekąskę. Ogórki kiszone przygotowuje się ze świeżych ogórków. Przy kiszeniu ogórków można popełnić szereg błędów, przez co ogórki kiszone są mętne i się gazują. Zobacz, czego nie robić, by ogórki kiszone wyszły idealnie - kwaśne i chrupiące.