Takie były pytania na egzaminie na kartę wędkarską. Zobacz hasła dla amatorów i specjalistów! [4.02.2022 r.]

Możliwość posiadania jednego zezwolenia na wędkowanie na terenie całego kraju w ramach projektu "Nasze Łowiska" wprowadziło od 1 stycznia 2022 roku zarządzenie prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. Taka możliwość dotyczy tylko obwodów, których rybackim użytkownikiem są właśnie „Wody Polskie”. Te zapewniają, iż w najbliższym czasie wędkarzom udostępnionych zostanie kilkanaście dodatkowych obwodów.

Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego poinformował, że w roku 2022 uprawianie amatorskiego połowu ryb na wodach udostępnionych przez PZW odbywa się na dotychczasowych zasadach i na podstawie odpowiednich zezwoleń wydawanych przez Okręgi PZW. To odpowiedź na liczne zapytania i wątpliwościami wędkarzy.

Zasadniczą zmianą wprowadzoną zarządzeniem prezesa Przemysława Dacy jest rezygnacja z kart wędkarskich i wprowadzenie jednej opłaty na wszystkich akwenach administrowanych przez „Wody Polskie” - to 250 zł. Pozwolenie „Nasze Łowiska” ma być zintegrowane z platformą mObywatel, tak by każdy wędkarz miał je pod ręką, na własnym telefonie, co znacznie ułatwi wędkowanie.