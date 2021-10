Takie były ślubne kreacje żon polskich skoczków narciarskich. Ale one pięknie wyglądały! [zdjęcia - 22.10]

Ale to były śluby skoczków, niektóre huczne, a niektóre bardziej skromne. Przygotowaliśmy dla was przegląd kreacji ślubnych żon polskich skoczków narciarskich. Ewa Bilan-Stoch, Magdalena Lazar-Zniszczoł, Justyna Lazar-Żyła, Marta Majcher-Kubacka i Agnieszka Lewkowicz-Kot, a na deser archiwalne fotki ślubne Adama i Izy Małysz, czyli piękne kobiety na ślubnym kobiercu. Zobaczcie zdjęcia! Aby przejść do galerii, przesuń zdjęcie gestem lub naciśnij strzałkę w prawo.

