Takie były zaręczyny Karoliny Pajączkowskiej i Marcina Nowaka w Tajlandii. Gwiazd TVP [zdjęcia - 17.12.2022 r.]

Pracowali razem relacjonując dla TVP to co dzieje się na wojnie na Ukrainie. - Na wojnie poznaje się człowieka od każdej strony: z tej lepszej i z tej gorszej. Szybko przekonałem się, że Karolina to jest ta osoba, z którą chcę spędzić resztę życia. Dostrzegłem w niej, że poza siłą, determinacją i ambicją jest też niezwykle empatyczna. Widziałem, jak przeżywała to, co tam się dzieje i jak przeżywała rozmowy z ludźmi, których tam spotykała - opowiadał w programie "Pytanie na śniadanie" Marcin Nowak.

Przekonują, że potrafią oddzielić pracę od uczuć. Bywa, że z powodów obowiązków służbowych ostro się spierają, a potem jak gdyby nigdy nic - w domu znów są zakochani.