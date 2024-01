Takie choroby dyskwalifikują ze służby w policji. Takie są aktualne zasady kwalifikacji do policji [23.01.2024]

Takie choroby wykluczą Cię ze służby w policji

W Polsce, przepisy dotyczące kwalifikacji zdrowotnych dla kandydatów do służby w policji określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa. Zgodnie z tymi przepisami, istnieją pewne ogólne kategorie chorób i stanów zdrowotnych, które mogą skutkować dyskwalifikacją kandydata do służby w policji.

Takie choroby dyskwalifikują ze służby w policji. Oto aktualne zasady

Proces decyzyjny dotyczący przyjęcia kandydata do policji opiera się na szczegółowej ocenie przeprowadzonej przez lekarza medycyny pracy. Istnieje lista chorób, które mogą wykluczyć kandydata z służby policyjnej, jednak prezentowany wykaz nie obejmuje wszystkich możliwych przypadków. Decyzja ta jest podejmowana indywidualnie, biorąc pod uwagę kompleksową analizę stanu zdrowia konkretnego kandydata. Zobacz jednak najpopularniejsze przypadki w poniższej galerii.

Warto zaznaczyć, że lista przedstawiona w galerii nie jest wyczerpująca, co oznacza, że istnieje szereg innych czynników zdrowotnych, które mogą wpłynąć na decyzję o przyjęciu do służby policyjnej. W związku z tym, osoby zainteresowane dołączeniem do policji powinny skonsultować się z właściwymi służbami rekrutacyjnymi w celu uzyskania pełnej i dokładnej informacji dotyczącej wymagań zdrowotnych.

Przy podejmowaniu decyzji lekarze biorą pod uwagę różne aspekty zdrowotne, takie jak choroby przewlekłe, zaburzenia psychiczne czy ewentualne ograniczenia fizyczne. Zachęcamy zainteresowanych do aktywnego kontaktu z służbami rekrutacyjnymi, aby uzyskać pełną klarowność co do wymagań zdrowotnych oraz zrozumieć, w jaki sposób ich indywidualny stan zdrowia może wpłynąć na możliwość pełnienia służby w policji.