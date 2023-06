Takie dodatki dostaną nauczyciele w 2023 roku. Tyle pieniędzy otrzymają dodatkowo [13.06.2023 r.]

Choć nauczyciel to dość wymagający zawód jest zdaniem wielu słabo doceniany. Rodzice zarzucają nauczycielom lenistwo, bo przecież ich etat to zaledwie 18 godzin. I mają wolne wakacje. To jednak nie jest do końca prawdą. Etat nauczyciela wynosi 40 godzin, z czego 18 godzin przy tablicy. Wakacje owszem są wolne ale nie w takim wymiarze jak uczniów. Dodatkowo nauczyciel nie może sam sobie wybrać terminu urlopu. Zatem jak widać wszystko ma swoje plusy i minusy.