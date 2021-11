Takie emerytury dostają byli nauczyciele. Oto kwoty trafiające na ich konta [stawki - 5.11.21 r.]

Nauczyciele to jedna z grup zawodowych, która jest najbardziej krytykowana. Etat nauczyciela wynosi 18 godzin przy tablicy i to budzi ogólny sprzeciw. Bo mają za długie wakacje, bo za mało pracują, a ciągle chcą podwyżki. Prawda jest taka, że nauczyciele poza pracą przy tablicy muszą się do tych lekcji przygotować. Często pracując zdecydowanie dłużej, niż 40 godzin tygodniowo.

Czas pracy nauczycieli badał Instytut Badań Edukacyjnych. Z jego raportu wynika, że przy 18-godzinnym pensum nauczyciele średnio pracują nie 40, lecz 47 godzin tygodniowo.