Takie emerytury i renty mają teraz byli wojskowi. Mamy stawki od szeregowego do generała [9.08.2021]

NOWE 30-metrowa wieża widokowa powstaje w pobliżu Brodnicy. To będzie nie lada atrakcja! Kiedy otwarcie wieży w Kurzętniku?

We wrześniu 2020 roku informowaliśmy Was o tym, że w Kurzętniku, niecałe półtorej godziny drogi od Torunia, powstanie ogromna wieża widokowa. To jedyna taka atrakcja w północnej części Polski. Budowa wieży właśnie dobiega końca. Niebawem będzie można ją odwiedzić. Czy są tu jacyś chętni?