Takie emerytury mają byli nauczyciele w 2022 roku. Mamy stawki niektórych belfrów [20.12.2022 r.]

Nauczyciel to jeden z najtrudniejszych zawodów. To ta grupa zawodowa jest odpowiedzialna za to, jak będzie wyglądało kolejne pokolenie. Choć od lat nauczycieli uznaje się za grupę wyjątkowo uprzywilejowaną ze względu na wakacje czy krótszy dzień pracy, to w rzeczywistości jest to grupa zawodowa, która musi ciężko zapracować na swoje wynagrodzenie. A jakie emerytury mają byli już nauczyciele? Zobaczcie na kolejnych slajdach.

pixabay/zdjęcie ilustracyjne