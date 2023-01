Takie emerytury mają byli policjanci. Mamy konkretne przykłady [14.01.2023 r.]

Co do zasady, emerytura policjanta to 40 procent jej wymiaru za pierwszych 15 lat odbywania służby. Emerytura wzrasta następnie o 2,6 proc. podstawy za każdy kolejny rok pracy. Natomiast, co warte podkreślenia - podstawę emerytury stanowi uposażenie, jakie przysługiwało funkcjonariuszowi na stanowisko, jakie zajmował ostatnio.