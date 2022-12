Takie emerytury mają dostać seniorzy od marca 2023. Oto tabela wypłat brutto i netto [13.12.22]

Rząd zajął się projektem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i niektórych innych ustaw. Zakłada on podwyższenie wysokości najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i socjalnej, a także najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

- Wdrażamy nowe filary polityki senioralnej rządu - podkreślił na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier, Mateusz Morawiecki.