Takie emerytury mają dostać seniorzy od marca 2023. Oto tabela wypłat brutto i netto [16.12.2022 r.]

Rząd zajął się projektem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i niektórych innych ustaw. Zakłada on podwyższenie wysokości najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i socjalnej, a także najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

- Wdrażamy nowe filary polityki senioralnej rządu - podkreślił na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier, Mateusz Morawiecki.

Rząd zapowiedział, że w 2023 roku mają zmienić się zasady waloryzacji emerytur. Niektórych obejmą podwyżki kwotowe, a innych procentowe. Gwarantowana podwyżka emerytury ma wynieść 250 zł brutto, czyli 227,50 zł na rękę. W projekcie ustawy zapisano, iż na taką podwyżkę będą mogły liczyć osoby, które otrzymują emeryturę minimalną. Obecnie to 1338,44 zł brutto, a od marca 2023 takie świadczenie ma wzrosnąć do 1588,44 zł brutto.