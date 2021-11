Takie emerytury mają dostać seniorzy od stycznia 2022. Mamy wyliczenia i stawki emerytur bez podatku [7.11.21]

NOWE Oto horoskop na listopad i nie tylko. Te znaki zodiaku mają szczęście w finansach [lista - 7.11.21]

Wierzysz w horoskopy? Według astrologów to one wyznaczają bieg wydarzeń naszego życia. Odpowiadają za to, jacy jesteśmy, co robimy, a nawet z kim będziemy....