NOWE Taki jest koszt organizacji wesela w tym roku. Kwoty robią duże wrażenie! [stawki - 25.06.2021 r.]

Młode pary wróciły już do organizacji wesel. Branża ślubna przeżywa prawdziwe oblężenie. Coraz większe limity gości praktycznie nie stanowią już problemu dla organizatorów. Co teraz jest punktem obowiązkowym na weselu i ile to kosztuje? Zobaczcie, ile kosztuje organizacja wesela. Będziecie zaskoczeni.