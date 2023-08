Takie emerytury we wrześniu 2023 dostaną seniorzy. Oto tabele wyliczeń wraz z 14. emeryturą [20.08.2023] Agnieszka Kasperek

We wrześniu na konta seniorów trafią przelewy z emeryturą - tym razem będą one większe niż zwykle, ponieważ doliczone zostaną do nich tzw. "czternastki". Przelewy na konta zostaną wykonane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak co miesiąc. Mamy wyliczenia, jakie kwoty otrzymają emeryci we wrześniu 2023.