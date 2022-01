Takie fast foody można zjeść po treningu. Zaskakująca lista! Zobacz, co mówią trenerzy personalni [28.01.2022]

Nie zawsze po dobrze wykonanym treningu mamy ochotę na zwykły koktajl proteinowy. Czasami zdarza się, że bardzo pragniemy czegoś, co nie do końca spełnia typowe i zdrowe standardy żywieniowe. Trenerzy personalni przyznają, że od czasu do czasu zamiast odmawiać sobie po raz kolejny takiej przyjemności, można wybrać niezdrowe jedzenie.

pixabay.com