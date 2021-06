Takie fryzury będą hitem tego lata. Zobaczcie najnowsze trendy dla młodych i dojrzałych [zdjęcia - 13.06.21]

NOWE Ekstraliga rugby. Orkan zmiótł mistrza Polski!

Piłka nożna. Rugbiści sochaczewskiego Orkana już od roku są chwaleni za postępy w grze i rozwój drużyny, ale to co pokazali w niedzielę w starciu z mistrzem Polski przeszło najśmielsze oczekiwania najwierniejszych fanów sochaczewskiej drużyny. Orkan pokonał Ogniwo aż 34:17, dzięki czemu awansował na czwartą miejsce w tabeli. Ale to nie była jedyna niespodzianka tej kolejki.