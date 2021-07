Takie fryzury to teraz hit w salonach fryzjerskich. Oto najnowsze trendy [zdjęcia - 11.07.2021 r.]

Szałaputy z Kujaw [komentuje Adam Willma]

I jak tam poszły matury w waszych rodzinach? Dobra, dobra, wiem, że matura to bzdura. Wiem, że covid, ściema zdalnego nauczania, strajk nauczycieli itp. No, ale jednak wstyd. Bez przesady – na szarym końcu w Polsce?! Toć płynie w nas krew Koperników, Rejewskich, Czochralskich i do tego kilku noblistów! I żeby nas teraz posadzili w oślej ławce?