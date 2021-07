Takie fryzury to teraz hit w salonach fryzjerskich. Oto najnowsze trendy [zdjęcia - 13.07.2021]

Dodatek do emerytury dla wybranych seniorów. Dla kogo dodatkowe 200 zł do emerytury? [13.07.2021]

Dodatek do emerytury. Niektórzy emeryci mają zyskać dodatkowo 200 złotych do emerytury. Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze? Jak dostać dodatkowe 200 zł i jakie trzeba spełnić warunki? To dodatkowe pieniądze dla wybranej grupy 20 tysięcy emerytów. Sprawdź!