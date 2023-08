Takie imiona mają najgorsze żony. Według znaczenia imion te panie nie są stworzone do roli małżonki [20.08.2023r.] OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Żona to partnerka, przyjaciółka i kochanka w jednej osobie. Idealne żony to takie które są wierne, rodzinne, troskliwe ale i dające przestrzeń. Choć wiele kobiet posiada cechy, które idealnie oddają charakter idealnej żony to nie potrafią się odnaleźć w związku. Przygotowaliśmy dla Was listę imion kobiet, które nie nadają się do roli żony.