Takie imiona noszą najgorsi mężowie. Oni nie potrafią dochować wierności [7.06.2023 r.] Justyna Trawczyńska

Czy imię wpływa na nasze cechy osobowości? Jedni powiedzą, że tak inni, że nie. Na podstawie znaczenia imion i przypisanych im cech osobowości przygotowaliśmy zestawienie panów, którzy nie sprawdzą się w roli męża. Dlaczego? Zobaczcie na kolejnych zdjęciach! >>>Pamiętajcie, że od każdej reguły są wyjątki! pixabay/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (11 zdjęć)

Mąż to najlepszy przyjaciel, opiekun i kochanek w jednym. Potrafi być romantyczny i dający poczucie bezpieczeństwa żonie i rodzinie. Niektórzy panowie są wręcz stworzeni do tej roli, inni wręcz przeciwnie. Wiele cech charakteru przypisanych do imienia może nam powiedzieć, czy mężczyzna będzie mężem idealnym czy wręcz przeciwnie. na podstawie znaczenia imion przygotowaliśmy dla Was listę imion najgorszych mężów.