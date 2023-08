Takie imiona noszą najgorsze synowe. Te kobiety są złośliwe i nie szanują teściowej! [23.08.2023 r.]

Niektórzy wierzą, że kobiety o konkretnych imionach mają trudniejszy charakter niż inne. To teściowe najczęściej są przedmiotem żartów, często niewybrednych. Mówi się, że dobrej teściowej to ze świecą szukać. Jednak i synowe potrafią być wredne.

Nie traktują matek swych mężów z szacunkiem, uważają, że teściowe na niczym się nie znają, bo wiedza - na przykład o wychowaniu, karmieniu czy pielęgnacji dzieci - z ich czasów już dawno się zdezaktualizowała. Nie przyjmują żadnych rad, wskazówek, a bywają wręcz niemiłe i rozstawiają swoje teściowe po kątach. Do tego są bardzo roszczeniowe - oczekują, że teściowa będzie zawsze na zawołanie, na przykład do opieki nad dzieckiem, że będzie gotować obiadki, robić przetwory, robić zakupy na targu i tym podobne rzeczy. Takie synowe to wielkie utrapienie.