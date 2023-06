Takie imiona noszą najgorsze teściowe. Te kobiety utrudnią ci życie i uczynią je nieznośnym! [7.06.2023 r.]

Zgodnie z nazewnictwem, teściowa to matka żony. Obecnie jednak mówi się tak również na matkę męża, choć tak właściwie to świekra. Ale ta nazwa już zanika i najczęściej zarówno na matkę męża, jak i żony mówimy "teściowa". Teściowe często są przedmiotem żartów, mówi się, że większość z nich jest podła i wredna, a teściowej miłej i uczynnej, takiej "do rany przyłóż", to ze świecą trzeba szukać.