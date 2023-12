Takie jest znaczenie twojego numeru mieszkania. Zobacz jak numer mieszkania wpływa na życie

To mówi o Tobie numer Twojego mieszkania

Numerologia to jedna z dziedzin ezoteryki, która bada magiczne właściwości liczb. Zdaniem astrologów jest nawet dokładniejsza od horoskopu. Według jej założeń, numery, którymi się otaczamy, mogą mieć wpływ na nasze życie miłosne, finansowe, charakter, przyszłość. Numerologia opiera się na przekonaniu, że numer przyporządkowany danemu obiektowi (numer domu, samochodu, telefonu, zakodowane pod postacią liczby imię, itp.) ma związek z jego losem.

Tak można obliczyć numerologię domu lub mieszkania. Taki numer jest przypisany do twojego domu

Obliczanie numeru domu lub mieszkania jest bardzo proste! Wystarczy dodać do siebie wszystkie cyfry znajdujące się w adresie - numer budynku oraz numer mieszkania. Jeżeli wynik jest dwucyfrowy, należy zredukować go do jednej cyfry.

Przykład: