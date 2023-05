Takie kuchnie są teraz najmodniejsze w 2023 roku. Projekty kuchni Krzysztofa Mirucia z HGTV [16.05.2023]

Zgłoś remont to program realizowany przez telewizję HGTV, w których widzowie zgłaszają swoje mieszkania do całkowitej zmiany. Jaka to będzie zmiana zależy tylko od nich. Najpierw na spotkaniu z architektem widzowie opowiadają, jaki styl im się podoba, czego kategorycznie by nie chcieli, na tej podstawie Krzysztof Miruć przygotowuje projekt. Także uczestnicy programu decydują jaką kwotę przeznacza na remont swojego mieszkania. W programie architekt zajmuje się remontem zarówno mieszkań, jak i domów, ale także poszczególnych pomieszczeń.

W jednym z odcinków programu "Zgłoś remont" Krzysztof Miruć wyremontował miedzy innymi kuchnie Katarzyny Bosackiej.