Takie kwiaty są popularne jesienią. To one będą zdobiły taras i ogród aż do przymrozków [14.08.2021]

W gospodarstwach ogrodniczych wiele miesięcy przed sezonem trwa hodowla chryzantem. Oprócz nich na przełomie sierpnia i września powinniśmy mieć spory wybór wrzosów i wrzośców. To kwiaty, które jesienią sprawdzą się na zewnątrz.

Chryzantemy w wielu wersjach. Które odmiany przezimują?

Chryzantemy już dawno przekonały do siebie posiadaczy ogródków, balkonów i tarasów. Letnie odmiany zaczynają kwitnąć mniej więcej w połowie sierpnia i utrzymują się do przełomu września i października. Nieco później do kupienia będą odmiany chryzantem jesiennych i późnojesiennych. Te ostatnie kwitną do listopada. A które odmiany chryzantem mogą przezimować? Np.:

Caren

Red

Monaco

Madam

Madonna

Solar,

Ariadna

Rada

Pompon

Spotkać można kwiaty chryzantem o różnym wyglądzie, m.in. pojedyncze, daliowe, igiełkowe, kuliste, półkuliste, pełne czy rurkowe.