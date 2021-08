Takie kwoty będą wypłacane w ramach czternastych emerytur. Zobacz, ile dostaniesz jesienią [woty]

NOWE Koleją z Chojnic przez Sępólno i Koronowo do Bydgoszczy? Samorządy musiałyby złożyć się na studium. Wielu chętnych nie ma

Szanse na utworzenie linii kolejowej z Chojnic przez Koronowo do Bydgoszczy są coraz mniejsze. Co prawda wniosek zakwalifikował się do programu Kolej Plus, ale... do końca listopada załącznikiem musi być gotowe studium. Byłoby, gdyby wszystkie samorządy - tak jak Chojnice i Bydgoszcz - zadeklarowały wsparcie finansowe na wykonanie tego dokumentu. A z tym jest problem.