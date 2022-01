Takie kwoty od marca ZUS będzie przelewać seniorom. Waloryzacja i emerytury bez podatku! [5.01.2022]

Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur, który będzie znacznie wyższy niż przewidywano. Zgodnie z wrześniowymi założeniami rządu wskaźnik ten miał plasować się na poziomie 4,89%. Inflacja plasuje się jednak na poziomie blisko 8 proc. a to oznacza, że wpłynie również na wysokość wskaźnika waloryzacji rent i emerytur. Jeżeli w grudniu tego roku inflacja dobije do 8 proc. to w całym roku 2021 osiągnie średnią wartość 5 proc. a to oznacza, że waloryzacja emerytur może wynieść nawet ponad 6 proc.

To oznacza, że wpłynie również na wysokość wskaźnika waloryzacji rent i emerytur. O ile mogą wzrosnąć świadczenia emerytalne od marca? Jakie jeszcze świadczenia będą waloryzowane? Chociażby renty dożywotnie, które są wypłacane seniorom z tytułu umowy o dożywocie.

Dziś jeszcze nie wiadomo jaki dokładnie będzie wskaźnik waloryzacji w 2022 roku. Trzeba poczekać na dane z całego roku, ale na pewno z powodu inflacji będzie większy niż rząd zakładał. Przypomnijmy, że waloryzacja to nie jedyna korzyść, jaką mają odczuć seniorzy w 2022 roku. W tzw. Polskim Ładzie zapisano także wprowadzenie emerytur bez podatku. Dzięki temu świadczenie wzrosnąć ma już od stycznia 2022.