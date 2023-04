Takie kwoty pieniędzy skarbówka oddaje emerytom. Mamy tabele wyliczeń po Polskim Ładzie [18.04.2023 r.]

Zwrot podatku za 2022 rok. Tyle dostaną emeryci z Polskiego Ładu

Skarbówka oddaje pieniądze. Tyle mogą dostać emeryci zwrotu nadpłaconego podatku za 2022 rok!

Wysoki wynik jest wynikiem reform wprowadzonych przez rząd w 2022 roku. Od stycznia do czerwca podatnicy rozliczali się według 17 % stawki PIT. Z kolei od lipca do grudnia według 12%. To sprawiło, że Urząd Skarbowy musi oddać podatnikom nadpłacone pieniądze. Kto i jakie pieniądze otrzyma? W powyższej galerii zobaczysz tabele wyliczeń.