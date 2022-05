Takie linki udają OLX, Vinted i Allegro. Można stracić wszystkie pieniądze! Oto lista fałszywych domen [10.05.2022 r.]

Nowe ostrzeżenie przed wzmożoną aktywnością cyberprzestępców na portalach ogłoszeniowych! Zespół cyberbezpieczeństwa w Komisji Nadzoru Finansowego (CSIRT KNF) a także policja ostrzegają przed oszustami działającymi na portalach ogłoszeniowych. Opublikowano listę domen, które zostały uznane za niebezpieczne. Ostrzeżenie opublikowała na swojej również stronie Komenda Główna Policji: - Funkcjonariusze przestrzegają przed fałszywymi linkami przenoszącymi do spreparowanych stron bankowych. Oszuści rzekomo zainteresowani kupnem odzieży na portalu internetowym wysyłają instrukcje, by odebrać przelew. W rzeczywistości przestępcy otrzymują dostęp do oszczędności.Większość z nich przypomina link do popularnych portali takich jak OLX, Vinted czy Allegro. Sprawdź koniecznie >>>>>

pixabay.com