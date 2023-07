Takie luksusy czekają na największym statku wycieczkowym świata. Ceny? W głowie się kręci!

Icon of the Seas to największy statek wycieczkowy świata. Największy basen na morzy, w sumie dziewięć kompleksów basenowych, park linowy, lodowisko i dziesiątki innych atrakcji. Tyle trzeba zapłacić za bilet na pokład najbardziej luksusowego statku na świecie. Najdroższe kajuty w cenie dobrego samochodu. Zobaczcie zdjęcia ze środka pływającego hotelu!

Icon of the Seas to największy statek wycieczkowy świata. Największy basen na morzy, w sumie dziewięć kompleksów basenowych, park linowy, lodowisko i dziesiątki innych atrakcji. Tyle trzeba zapłacić za bilet na pokład najbardziej luksusowego statku na świecie. Najdroższe kajuty w cenie dobrego samochodu. Zobaczcie zdjęcia - tak wygląda w środku największy wycieczkowiec świata!

Najbardziej luksusowy wycieczkowiec na świecie. Tak wygląda w środku

"Odkryj zupełnie nowy Icon of the Seas - pierwszy statek klasy Icon, na nowo definiujący przygodę i wyznaczający nową poprzeczkę wyjątkowości. Przeżyj niezwykłe emocje na takich nowościach jak Category 6 - największy park wodny na morzu - lub Crown's Edge, krawędź zawieszona wysoko nad oceanem będąca testem odwagi i gwarantująca przypływ adrenaliny." - zachwala swóje nowe cacko armator Royal Caribbean International.

Icon of the Seas to prawdziwy gigant, przy którym legendarny "Titanic" wyglądałby jak kuter wycieczkowy. Budowany w Finlandii statek mierzy 365 m i ma wyporność ponad 250 tysięcy. To mniej więcej cztery razy więcej niż największe lotniskowce z czasów II Wojny Światowej. Icon of the Seas może zabrać na pokład 5610 pasażerów, których będzie obsługiwało 2350 członków załogi.

Jakie luksusy są na największym statku wycieczkowcu: lodowisku, surfing i największy basen na morzu

Gigant ma składać się z 20 pokładów, z których 18 ma być do dyspozycji gości. Znajdować się na nich będzie m.in. siedem basenów, hydromasaże, ścianka wspinaczkowa, symulator surfingu ze sztuczną falą, kluby nocne, 40 restauracji serwujących potrawy z całego świata, lodowisko, park linowy, boiska do koszykówki czy siatkówki oraz dziesiątki punktów gastronomicznych. Główną atrakcję ma jednak stanowić największy park wodny na morzu.

Ile kosztuje rejs wycieczkowcem po Karaibach. To wakacje dla bogaczy. Znamy ceny!

Rozmiary statku robią wrażenie, a jeszcze większe ceny wycieczek. Najtańszy bilet na jeden z pierwszych rejsów z Miami po Morzu Karaibskim to ponad 5 tysięcy euro. Jeśli jednak chcemy skorzystać z wszystkich luksusów Icon of the Seas, to trzeba wysupłać więcej grosza na apartament. W tym wypadku najtańsza opcja to ponad 10 200 dolarów, a za najdroższy apartament w stylu loft zapłacimy prawie 29 tysięcy euro (niecałe 130 tys. zł). To ceny za tygodniowe rejsy, ale dodajmy też, że w dalszych terminach możemy znaleźć nieco tańsze bilety.