Takie mają być emerytury bez podatku 2022. Oto wyliczenia świadczeń ZUS po Nowym Ładzie [6.10.21] S

Ile zatem, po wprowadzeniu Nowego Ładu, mogą zyskać seniorzy na początku roku? Pojawiły się pierwsze wyliczenia emerytur po reformie podatkowej. Zobacz, ile mogą wynosić emerytury brutto i netto na początku 2022 roku. Na kolejnych slajdach prezentujemy wyliczenia poszczególnych emerytur bez podatku. Należy także pamiętać o marcowej waloryzacji, która powiększy kwoty emerytur. Mówi się jednak także o powiększeniu składki zdrowotnej - czego nie uwzględniamy w naszych wyliczenia. Pixabay/MM Zobacz galerię (26 zdjęć)

Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem zostaną zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Ile zatem zyskaliby seniorzy po wprowadzeniu Nowego Ładu? Cały czas trwa gorąca dyskusja nad tym projektem, a my tymczasem przedstawiamy, ile mogłoby wynosić emerytury bez podatku - jeśli nie zmieniłaby się składka zdrowotna. Zobacz wyliczenia w naszej galerii!