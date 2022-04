Takie mają być emerytury od lipca 2022. Oto tabela wyliczeń stawek brutto i netto [26.04.2022]

Wyższe emerytury od lipca 2022: 12 proc. PIT zamiast 17 proc.

Niewielką poprawę emeryckich budżetów – podobnie jak wszystkich osób płacących podatek według skali tabeli podatkowej – powinna przynieść kolejna reforma podatkowa, a konkretnie obniżenie najniższej stawki podatkowej z 17 do 12 proc.

W nowym systemie podatkowym, który obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku, mamy wyższą kwotę wolną od podatku. Wynosi ona obecnie 30 000 złotych. Oznacza to, że do tej wysokości przychodów podatnik nie płaci żadnego podatku. Jeżeli więc ktoś jest emerytem lub rencistą i otrzymuje świadczenie z ZUS w wysokości brutto do 2 500 złotych, to nowe przepisy od lipca w ogóle nie zmienią jego sytuacji.

Osoby otrzymujące emerytury w wysokości do 2500 zł brutto nic nie skorzystają na tej zmianie (o ile nie mają innych dodatkowych dochodów opodatkowanych PIT) bowiem cały ich dochód z takiej emerytury mieści się w kwocie zwolnionej z podatku – 30 000 zł.