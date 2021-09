Takie mają być najniższe emerytury w 2022 roku. Podwyżki nie dla wszystkich? Mamy kwoty! [8.09.21]

"Polski Ład" to program Prawa i Sprawiedliwości, który partia chce realizować po pandemii koronawirusa. Ma się w nim znaleźć wiele propozycji dla obywateli. Znamy już pierwsze szczegóły programów.W ramach Polskiego Ładu zmieniony ma zostać system podatkowy. Nowa kwota wolna od podatku wynosić ma 30 tysięcy złotych. A to oznacza ogromne zmiany dla emerytów.Podatek z emerytury ma nie być pobierany do progu 2500 złotych brutto. Dla seniorów z niższymi emeryturami oznacza to więcej pieniędzy w kieszeni. Ponadto należy pamiętać o marcowej waloryzacji.Ale jak się okazuje nie wszyscy zyskają. Osoby, pobierające najniższe świadczenia zwracają uwagę, że ich te zmiany nie dotkną.Jak donosi "Fakt", osoby mające emerytury od 500 złotych miesięcznie nie zyskają ani złotówki. Szczegółowe wyliczenia dla dziennika przeprowadziło Ministerstwo Finansów.Zobaczcie, jak mają "zmienić się" najniższe emerytury w przyszłym roku. Szczegóły na kolejnych stronach ---->

Waldemar Wylegalski