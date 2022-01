Takie mają być zarobki nauczycieli w 2022 roku. Mamy tabele wyliczeń zmian wynagrodzeń [26.01.22]

Przemysław Czarnek zaznaczył, że reformy, miałyby wejść w życie od roku szkolnego 2022/2023 , w związku z czym ustalenia powinny być gotowe najpóźniej w kwietniu 2022. Minister edukacji zapewnił, że są to zmiany, o których mówi się od dawna: wcześniejsze emerytury i nowy system wynagradzania. Gotowy akt prawny ma zostać przekazany do konsultacji w styczniu 2022 roku.

Podwyżki dla nauczycieli, odbiurokratyzowanie szkół, wcześniejsze emerytury dla nauczycieli – to tylko niektóre z długo przedyskutowywanych kwestii, związanych ze zmianami w pragmatyce zawodowej nauczyciela.

Tyle będą zarabiać nauczyciele w 2022 roku - wyliczenia

Nauczyciel to jeden z najtrudniejszych zawodów. Na kadrze pedagogicznej ciąży duża odpowiedzialność za młodych ludzi. To także osoby, którym rodzice powierzają swoje dzieci. Często niestety to również bardzo niedoceniany zawód. Krytykowani między innymi za krótki czas pracy i długie wakacje. Ile średnio trafi na konto nauczycieli na początku 2022? Zobaczcie wyliczenia - szczegóły w poniższej galerii.