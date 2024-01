Takie mają być zasady konfiskaty samochodu 2024. Zmiana kar dla pijanych kierowców [2.01.2024]

Konfiskata samochodu 2024. Takie mają być zasady od marca

Zmiany w karach za spowodowanie wypadku po alkoholu. Dłuższe kary więzienia

Sankcje za najcięższe przestępstwa, w tym te powodowane przez kierowców, zaostrzono jeszcze 1 października ubiegłego roku. Największa zmiana dotycząca zmotoryzowanych to zaostrzenie kar za spowodowanie „pod wpływem” wypadku, w którym ginie człowiek – dotąd można było za to przestępstwo trafić za kraty na co najmniej dwa, a maksymalnie 12 lat, zaś teraz na nie mniej niż 5, ale górną granicę podwyższono do 20 lat. Jeśli ofiara takiego kierowcy dozna ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, sąd może orzec karę od 3 do 16 lat pozbawienia wolności.