Takie mają być zasady nowego abonamentu RTV. Nowa obowiązkowa opłata, czyli składka audiowizualna

Aktualne koszty abonamentu RTV

Dzisiejsze stawki abonamentu RTV nie należą do najniższych. Miesięczna opłata za użytkowanie radioodbiorników to 8,70 zł, a za posiadanie zarówno radioodbiorników, jak i telewizorów - 27,30 zł. Istnieje możliwość skorzystania z rocznej opcji płatności, która oferuje 10-procentowy rabat, co pozwala na nieco niższe roczne obciążenie, wynoszące 327,60 zł.

Jednak nawet przy tych stawkach, wiele osób stara się unikać płacenia abonamentu, co prowadzi do problemów z ściągalnością opłat. Zmiana systemu na nową opłatę audiowizualną ma na celu nie tylko uproszczenie, ale i zwiększenie efektywności poboru opłat.