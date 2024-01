Takie mają być zasady renty wdowiej 2024. Duże zmiany w obecnych przepisach [16.01.2024]

Mateusz Orzechowski z Młodej Lewicy zapewnia : - Renta wdowia będzie wprowadzona w tym roku, ale póki co najprawdopodobniej w tzw. modelu kroczącym dlatego, że mamy nadwyżkę środków w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która pozwoli nam na wprowadzenie tego modelu, ale nie w tej wysokości procentowej ile zakładał projekt obywatelski pod którym zbieraliśmy podpisy. Będzie to być może 20 proc. wysokości emerytury współmałżonka, a nie od razu 50 proc.

Sukcesywnie w kolejnych latach te wartości mają być zwiększane by docelowo dojść do 50 proc. Jednak ostatecznie wszystko rozstrzygnie się gdy z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „wyjdzie” projekt ustawy .

Mieszkańcy Grudziądza dopytują: - Co z rentą wdowią? Lewica: -Nie odpuszczamy tematu!

Dodajmy, że z wyliczeń Lewicy wynika, że na takie rozwiązanie czeka ok. 1,5 mln wdów i wdowców. By wesprzeć ich emerytury dodatkowymi 50 proc. wysokości emerytur współmałżonków potrzeba w budżecie ok. 10 mld zł.