Takie mają być zmiany w Kodeksie Pracy 2022. Kontrole trzeźwości i nowości w pracy zdalnej [20.07.2022]

Do dalszych prac w komisji trafi projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który m.in. reguluje zasady pracy zdalnej. Sejm nie zgodził się na odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu, o co wnioskowała Konfederacja. Sprawdzamy, co może zmienić się w Kodeksie Pracy w najbliższych miesiącach! Poznaj szczegóły na kolejnych slajdach.

Pixabay