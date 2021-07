Takie maja być zmiany w przepisach o zakazie handlu w niedzielę. Sklepy przestaną udawać pocztę [7.07.21 r.]

Przypominamy wideo: Sejm uchwalił zakaz handlu w niedzielę. "To wieloletni postulat Solidarności":

Albo niech wszystkie sklepy zamkną, albo wszystkie otworzą w niedziele

Sklepy próbują ominąć przepisy oferując usługi pocztowe po to, by mogły być otwarte w niedziele, a m.in. taka oferta nie jest objęta zakazem. Jednak wkrótce to się skończy.