Takie małe ziemiórki pojawiają się w domach na początku 2024 roku. Co to za owady? [2.01.2024 r.]

Wiele osób, w okresie zimowym zaczyna zauważać w swoim domu niewielkie muszki. Po ich zobaczeniu pierwsza myśl, jaka przychodzi nam do głowy, to że są to popularne “owocówki”, czyli wywilżna karłowata. Zdaje się wówczas zgadzać niemal wszystko, ponieważ mają one niewielki rozmiar, a i w okresie Świąt Bożego Narodzenia w naszych domach pojawia się sporo owoców.