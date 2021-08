Takie mogą być emerytury bez podatku - prawdopodobne wyliczenia. Tyle możemy dostać na konta [4.08.21]

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Trwa dyskusja dotycząca emerytur bez podatku, o których mowa w Nowym Ładzie. W ramach Polskiego Ładu zmieniony ma zostać system podatkowy. Zyskać mieli na tym m.in. emeryci. Podatek z emerytury ma nie być pobierany do progu 2500 złotych brutto. Dla seniorów z najniższymi emeryturami oznacza to więcej pieniędzy w kieszeni.



Według wcześniejszych zapowiedzi, emerytury bez podatku miałyby obowiązywać od stycznia przyszłego roku. My w poniższej galerii wyliczamy, ile mogłyby wynosić emerytury bez podatku, gdyby wprowadzono je w tej chwili. Trzeba jeszcze jednak pamiętać, że do tych kwot w marcu 2022 roku dorzucić należy jeszcze dodatkową kwotę po corocznej waloryzacji.