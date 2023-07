Takie mogą być stawki emerytur w 2024 roku. Waloryzacja emerytur - szykują się kolejne wielkie podwyżki dla seniorów [31.07.2023 r.]

W informacji wskazano, że przyszłoroczny wskaźnik zostanie zwiększony o minimum ustawowe , czyli o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. Taką propozycję przyjęto też na posiedzeniu Rady Ministrów 13 czerwca 2023 r. Podczas czerwcowej konferencji prasowej po posiedzeniu rządu minister rodziny Marlena Maląg poinformowała, że zgodnie z szacunkami w 2024 r. emerytury i renty wzrosną o co najmniej 12,3 proc.

Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

Taka może być waloryzacja emerytur w 2024 roku - oto prognozowany wskaźnik

W razie nieuzgodnienia wspólnego stanowiska w ramach RDS Rada Ministrów ma obowiązek określić w terminie 21 dni od dnia zakończenia negocjacji, w drodze rozporządzenia, wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji, biorąc pod uwagę informacje o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych, w tym wielkość wskaźnika inflacji, stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok następny. Wyliczenia prognozowanych emerytur prezentujemy w poniższej galerii.

Obecnie najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i socjalne wynoszą 1588,44 zł brutto. Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 1191,33 zł brutto. Wskaźnik tegorocznej waloryzacji to 14,8 proc.