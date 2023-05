Takie monety i banknoty PRL są dziś warte krocie! Masz takie stare pieniądze - możesz zostać bogaty [10.05.2023r.]

28 października 1950 roku uchwalono w Polsce ustawę o reformie walutowej, która weszła w życie dwa dni później. Ta denominacja pozbawiła Polaków nawet dwóch trzecich oszczędności z dnia na dzień – podczas wymiany ceny, płace i oszczędności bankowe wymieniano w relacji: 3 zł nowe za 100 starych, a gotówkę zgromadzoną w domu w relacji 1 zł za 100 starych.

Kolejna denominacja nadeszła wraz ze zmianami systemowymi w 1989 roku. Wiązało się to ze wzrostem cen już pod koniec lat 80. XX wieku. W 1989 roku ceny wzrosły aż o 250,1 procent, a w 1990 roku o ponad 585 procent. Już wówczas w planach była denominacja złotówki. Zmiana pieniędzy w Polsce została przeprowadzona 1 stycznia 1995 roku. "Złotówka'' otrzymała symbol PLN. Denominacja została przeprowadzona w proporcjach 10 000 : 1, co sprowadzało się do „obcięcia” czterech zer na nowych banknotach w stosunku do starych złotych.