NOWE Wspólna Polityka Rolna na lata 2023-2027. Jak ma być realizowana? Zgłoś uwagi

Założenie jest takie, że: "Plan strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej będzie wspierać zrównoważony rozwój polskiego rolnictwa, przyczyni się do poprawy dochodów rolniczych, aby je zbliżyć do dochodu w gospodarce narodowej, wesprze poprawę konkurencyjności i odporność na ryzyka klimatyczne i rynkowe gospodarstw rolnych oraz efektywność gospodarowania", można przeczytać we wstępie projektu. Konsultacje trwają do połowy września 2021.