Takie nowe świadczenie wspierające będzie wypłacał ZUS. Do wzięcia nawet kilka tysięcy złotych - jak je uzyskać? [19.08.2023] Agnieszka Kasperek

ZUS będzie wypłacał nowe świadczenie. Pierwsze wypłaty ruszą już 1 stycznia 2024 roku. To będą całkiem spore pieniądze. Najwyższa kwota wsparcia przewidziana do wypłaty to aż 3500 zł. Wyjaśniamy, kto może dostać pieniądze z nowego świadczenia wspierającego.