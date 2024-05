Takie nowoczesne polskie monety mogą być wartę kilkaset złotych. 5 złotych nawet za 1500 złotych! [21.05.2024 r.]

Wyjątkowe monety kolekcjonerskie

Moneta upamiętniająca 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, wybita w 2018 roku, jest już teraz poszukiwana przez kolekcjonerów. Jej szczególny design, z krzywym środkowym krążkiem, podnosi jej wartość do niemal 500 zł.

Zresztą nawet najmniejsze monety mogą kryć w sobie duży potencjał kolekcjonerski. Przykładem jest 1 grosz z orłem do góry nogami, którego cena dochodzi do około 90 zł. To dowodzi, że w numizmatyce każdy, nawet najmniejszy szczegół ma znaczenie.

Unikalna 50-groszowa moneta z 1923 roku, na której zamiast awersu widnieje negatyw rewersu, została sprzedana za 500 zł. Podobny przypadek wzrostu wartości dotyczy części monet 1 zł z 2013 roku, gdzie błąd produkcyjny spowodował podwójne wybicie.