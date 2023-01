Takie numery mieszkania przynoszą pecha. Które numery domów są szczęśliwe, a które pechowe? [12.01.2023 r.]

Zdaniem wielu astrologów numerologia jest dokładniejsza od horoskopu. Numer podporządkowany danemu obiektowi może mieć wpływ na nasz los.Okazuje się, że numer domu i numerologia mieszkania mówią bardzo dużo o tym miejscu oraz przekazują ważne informację dla jego mieszkańców. Numer domu czy mieszkania może determinować to, jak się w nim mieszka, co czeka jego mieszkańców, jak się w nim czujemy - w jednym domu możemy podświadomie czuć się szczęśliwi, w innym smutni czy nawet przestraszeni. Numerologia mieszkania ma o wiele większy, niż mogłoby się wydawać.Niektóre numery domówi i mieszkań są uważane za szczęśliwe, inne uważa się za pechowe. Obliczenie numerologii domu nie jest trudne. Wystarczy zsumować wszystkie cyfry z adresu, czyli numer budynku i ewentualnie mieszkania. Jeżeli liczba jest dwucyfrowa, należy zredukować ją do jednej cyfry.W przesądy czy numerologię można wierzyć albo nie. Jednak warto sprawdzić, co może przynieść pecha. Niezależnie od tego, czy wierzysz w numerologię, czy raczej uważasz, że to szalone - zobacz w naszej galerii, które numery domów są szczęśliwe, a które pechowe >>>>>

Karolina Misztal