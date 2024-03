Takie objawy boreliozy zaobserwujesz na stopach. Oto nietypowe objawy boreliozy [24.03.2024 r.] JG

Borelioza, znana również jako borelioza z Lyme, to choroba zakaźna wywoływana przez bakterię Borrelia burgdorferi, która jest przenoszona przez ukąszenie zakażonego kleszcza. Jeśli nie zostanie odpowiednio leczona, może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, w tym do uszkodzenia stawów, serca, nerwów i mózgu. Kluczowe jest wczesne zdiagnozowanie zakażenia. Takie nietypowe objawy boreliozy zaobserwujesz na stopach!